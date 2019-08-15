يد: تونس تودّع مونديال الناشئين بهزيمة من الدنمارك

محمد يونس/ الخليج 365
ودّع المنتخب التونسي، الأربعاء، منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين المقامة في مقدونيا.
وخسر المنتخب التونسي من نظيره الدنماركي في الدور ثمن النهائي بنتيجة 25-30 في مباراة جاءت مثيرة من جانب لاعبي الفريقين.
بذلك، انتزع المنتخب الدنماركي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة العالمية.
وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز فرنسا على النرويج بنتيجة 33-28، والمجر على كرواتيا بنتيجة 27-23، وآيسلندا على اليابان بنتيجة 39-34.
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