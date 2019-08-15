يد: تونس تودّع مونديال الناشئين بهزيمة من الدنمارك

محمد يونس/ الخليج 365

ودّع المنتخب التونسي، الأربعاء، منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين المقامة في مقدونيا.

وخسر المنتخب التونسي من نظيره الدنماركي في الدور ثمن النهائي بنتيجة 25-30 في مباراة جاءت مثيرة من جانب لاعبي الفريقين.

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بذلك، انتزع المنتخب الدنماركي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة العالمية.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز فرنسا على النرويج بنتيجة 33-28، والمجر على كرواتيا بنتيجة 27-23، وآيسلندا على اليابان بنتيجة 39-34.

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