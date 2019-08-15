قدم: البحرين بطلا لكأس غرب آسيا للمرة الأولى في تاريخه

محمد يونس/ الخليج 365
توّج المنتخب البحريني، الأربعاء، بلقب كأس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في التاريخ.
وتغلب المنتخب البحريني على نظيره العراقي بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "كربلاء".
جاءت المباراة حذرة من جانب لاعبي الفريقين، لكن بمرور الوقت تم اكتساب الثقة حيث بحث الفريقان عن فرصة تسجيل هدف التقدم.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 39 لتشهد هدف التقدم للبحرين عبر عيسى موسى ناجي لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب البحريني عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو العراق من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.
وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل لتنتهي المواجهة بفوز المنتخب البحريني باللقب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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