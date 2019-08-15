مدير مكتب التعليم بخميس مشيط يُهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

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الخليج - عبدالرحمن الشهري
رفع مدير مكتب التعليم بمحافظة خميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد ، باسمة ونيابة عن منسوبي المكتب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام1440هـ.
وأوضح آل سويد أن ما تحقق هذا العام من نجاح ملفت في موسم الحج هو امتدادٌ لما تبذله قيادتنا الرشيدة من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، سعياً منها لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالأمن والطمأنينة والسكينة.
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