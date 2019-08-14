شكرا لقرائتكم في 14 آب... من نصرالله الى ظريف برقية تضامنية ضد العقوبات الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 14 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 14 أغسطس 2019 / 23:38

أرسل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله برقية الى وزير الخارجية الايرانية الدكتور محمد جواد ظريف، وزعت نصها العلاقات الاعلامية في الحزب، وفيها: "عندما أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات عليكم شخصيا، وضمتكم الى لائحة الشرف، قررت انا واخواني أن نرسل لكم برقية نعبر فيها عن تضامننا واحترامنا، الا أنني فضلت أن أؤخر ذلك إلى اليوم، أي إلى يوم 14 آب (أغسطس)، اليوم الذي هزمت فيه المقاومة في لبنان أمريكا وإسرائيل في حرب الـ33 يوما في شهري تموز(يوليو) وآب عام 2006م، وبدعم ومساندة كاملة من الجمهورية الإسلامية في إيران".



أضاف نصرالله في برقيته: "في تلك الحرب الظالمة وذلك العدوان الكبير، كان القرار أميركيا، وكان المشروع أميركيا، وكان في الإدارة جورج بوش الإبن وكوندوليزا رايس وجون بولتون الفاشل، وتم استخدام الجيش الإسرائيلي كأداة تنفيذية باعتباره أقوى جيش في المنطقة كما يقولون.

في تلك الحرب قال بولتون، وكان حينها مندوب أمريكا في مجلس الأمن الدولي، لأحد المسؤولين العرب: "لا مجال للعمل الديبلوماسي، لأن الحرب لن تتوقف إلا بسحق حزب الله أو استسلامه".

وتابع: "لكنه بعد أسابيع قليلة قال بولتون لهذا المسؤول العربي: "علينا أن نوقف الحرب الآن.

فقال له المسؤول العربي: وهل سحقتم حزب الله؟. قال: لا.

قال: وهل استسلم حزب الله؟. قال: لا.

قال: إذا لماذا توقفون الحرب؟. قال بولتون: لأن إسرائيل ستتعرض لكارثة كبيرة إذا استمرت الحرب".

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وختم نصرالله برقيته: "حضرة الوزير العزيز والصديق، إن بولتون، الذي يهدد بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، لم يستطع أن يحقق أي انجاز ونصر في حياته، وفي مثل هذه الأيام من عام 2006 كانت أمريكا تتراجع وتنكسر أمام مقاومة شعبية، في بلد صغير المساحة ومنقسم على نفسه، فكيف سيكون حالها أمام دولة إقليمية كبرى، وشعب موحد، ونظام متماسك، وقائد عظيم.

أنتم يا معالي الوزير الصوت العالي في كل المحافل الدولية، الذي يعلن الحقيقة، وينطق بالحق ويجاهر به في وجه أعتى طواغيت العالم أمريكا وترامب، ومن هو على شاكلتهم، وهذا أعظم الجهاد.

أرادوا محاصرتك وإبعادك وإرهابك، فأصبحت أقوى حضورا وأشد تأثيرا، وأعلى شأنا، وهكذا ستبقى إن شاء الله، مدافعا عن المظلومين والمستضعفين والمقاومين. حفظك الله ورعاك ونصرك وأيدك".

"عقوبات اميركية على حلفاء "حزب الله" في الحكومة وخارجها"

من جهة ثانية افادت الـ"ال بي سي" أن هناك توجها أميركيا للتشدد في فرض العقوبات على لبنان، لتطالَ حلفاءَ حزب الله في الحكومة وحتى خارجها، والمتعاونين مع الحزب من البرلمانيين وصولا الى القطاع الخاص، مع كل ما يحملُ ذلك من تداعيات على الاقتصاد اللبناني المُنهك اصلا وعلى القطاع المصرفي".

والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يلتقي اليوم وكيلَ الخارجية ديفيد هيل وغدا وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.

لقاء الحريري - شينكر

والتقى الحريري عند الساعة الثالثة عصر اليوم (الأربعاء) بتوقيت واشنطن، العاشرة ليلا بتوقيت بيروت في مقر إقامته بالعاصمة الأميركية، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري، وعرض معه آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.