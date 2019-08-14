شكرا لقرائتكم النائب العام الإسرائيلي يعتزم توجيه الاتهام لأحد وزراء نتانياهو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ ساعتين في 14 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 14 أغسطس 2019 / 22:33

أعلن النائب العام الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، أنه يعتزم ملاحقة وزير الرفاه الاجتماعي بتهمة الفساد، وذلك في واحدة من قضايا احتيال يواجهها مسؤولون حكوميون.



ويواجه حاييم كاتس (71 عاما) اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة، لإدخاله المفترض لتشريع يستفيد منه رجل أعمال كان يدير استثماراته بناء على معلومات من الداخل، وفق بيان لوزارة العدل.

ويأتي قرار النائب العام افيخاي مندلبليت في أعقاب تحقيقات بدأت منذ فترة في تعاملات كاتس مع رجل الأعمال مردخاي بن - آري.

وكاتس عضو في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. ويتولى مهام وزارته منذ عام 2015.

ويواجه نتانياهو نفسه احتمال توجيه اتهامات له بالفساد في الأشهر المقبلة بشبهة الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة في قضايا غير متعلقة بقضايا كاتس.

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وينفي رئيس الوزراء جميع التهم ووصفها بمساع من أعدائه لتنحيته.

وكان مندلبليت قد أعلن عزمه توجيه الاتهام لنتانياهو في انتظار جلسة متوقعة مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أسابيع من الانتخابات العامة في 17 أيلول (سبتمبر). وأوصت الشرطة أيضا بتوجيه الاتهامات لوزيرين آخرين في حكومته. ويُتهم وزير الداخلية ارييه درعي بالاحتيال وخيانة الأمانة في تحقيق يتعلق ببيع عقارات.

وأوصت الشرطة بشكل منفصل بتوجيه الاتهام لنائب وزير الصحة ياكوف ليتسمان بشبهة محاولته منع تسليم امرأة تواجه المحاكمة في استراليا بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال.

ولا يزال يتعين على مندلبليت اتخاذ القرار بشأن توجيه الاتهام لدرعي وليتسمان.

ودانت محكمة في حزيران (يونيو) سارة زوجة نتانياهو باستغلال المال العام لدفع أثمان وجبات طعام، وذلك في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة اليها تم بموجبها إسقاط تهم أكثر شدة.