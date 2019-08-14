شكرا لقرائتكم قنصل لبنان في جدة يشكر خادم الحرمين: موسم الحج لهذا العام كان نموذجياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 14 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 14 أغسطس 2019 / 21:20

أقام قنصل عام لبنان في جدة، بالمملكة العربية السعودية، رئيس بعثة الحج للعام 2019 علي قرانوح حفل غداء، مع انتهاء مناسك الحج، حضره مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف، مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ الدكتور محمد انيس اروادي، قاضيا الشرع الشيخ احمد درويش الكردي والشيخ حبيب جاجية، مدير مكتب شؤون حجاج لبنان ابراهيم عيتاني، إضافة إلى مدير طيران الشرق الأوسط في جدة ووفد "الوكالة الوطنية للإعلام"، وعدد من مسؤولي الحملات وأبناء الجالية.



واعتبر قرانوح أن "موسم الحج لهذا العام كان نموذجياً من حيث التنظيم والرعاية والتنسيق مع السلطات السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي تجلى بغياب الحوادث التي تعكر صفو الرحلة الإيمانية وبتسهيلات لتيسير شؤون اكثر من 12 الف حاج لبناني".

كما شكر القنصل العام مكتب شؤون حجاج لبنان ومسؤولي الحملات وطيران الشرق الاوسط على دورهم التنظيمي لخدمة الحجاج"، منوها بـ"التزام الحجاج اللبنانيين بالاجراءات والتعليمات المطلوبة". وتمنى "للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودة سالمة الى الوطن".