شكرا لقرائتكم إسقاط طائرة حربية للنظام السوري في ريف إدلب وأسر طيارها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 14 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 14 أغسطس 2019 / 21:07

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن الفصائل المسلحة أسقطت طائرة حربية تابعة للنظام السوري، اليوم الأربعاء، وأسرت طيارها في منطقة إدلب (شمال غربي سورية).



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "أن طائرة سوخوي حربية تابعة للنظام السوري سقطت في ريف إدلب الجنوبي بمحور ترعي - السكيك وذلك بعد استهدافها من قبل الفصائل المتشددة في المنطقة"، في إشارة بشكل خاص الى هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "أن طائرة سوخوي حربية تابعة للنظام السوري سقطت في ريف إدلب الجنوبي بمحور ترعي - السكيك وذلك بعد استهدافها من قبل الفصائل المتشددة في المنطقة"، في إشارة بشكل خاص الى هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط طائرة حربية للنظام السوري في ريف إدلب وأسر طيارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.