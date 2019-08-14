شكرا لقرائتكم العراق يرفض أي قرار "يبتز" أرض فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 14 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 14 أغسطس 2019 / 17:50

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء، رفضه أي قرار يبتز أراضي فلسطين، مجددا دعمه للقضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.



وافاد بيان لوزارة الخارجية العراقية نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) ن "الحكيم أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، بحثا فيه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية، خصوصاً أبرز التطورات في المنطقة".

وأضاف أن "الحكيم أكد دعم العراق، ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار الحكيم إلى "رفض العراق لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية إلى حساب الكيان الإسرائيلي". ودعا "للتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وأهمية المسار السياسي الأممي، لأنه يحظى بقبول وتأييد عالمي". وشدد على "أهمية تقديم الدعم اللازم للجهود والمساعي الفلسطينية وصولا إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية والاستقلال".