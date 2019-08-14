شكرا لقرائتكم طائرات مسيرة تركية تحلق شمال سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 14 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 14 أغسطس 2019 / 17:25

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاربعاء، بدء تحليق طائرات من دون طيار (درون) شمال سورية في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة" في ضوء التفاهم مع واشنطن.



Advertisements

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الاناضول التركية، الأربعاء: "تتواصل الجهود الرامية لتفعيل مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه في ولاية شانلي أورفة (جنوبي تركيا) في إطار المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمال سورية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية". وتابع: "بدأت طائراتنا المسيرة تأدية مهامها في المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع التركية كشفت في بيان مساء أمس الثلثاء عن شروع تركيا والولايات المتحدة في تركيب البنى التحتية لمركز عمليات مشتركة في إطار العمل على تأسيس منطقة آمنة في شمال سورية.

وقالت الوزارة في البيان، إن العمل مستمر لتفعيل مركز العمليات المشتركة المقرر إنشاؤه، بولاية شانلي أورفة، جنوبي تركيا، في إطار المنطقة الآمنة المخطط تأسيسها شمال سورية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضافت أنها شرعت مع الوفد الأميركي، الذي يضم 6 أشخاص، في أعمال تركيب البنى التحتية لمركز العمليات المشتركة، وأنه تم توفير المعدات المتعلقة بالمهام الحساسة الخاصة بالمركز. وأشارت إلى استمرار العمل على تأسيس وتفعيل مركز العمليات المشتركة بأسرع وقت ممكن من دون أي تأخير.