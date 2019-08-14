شكرا لقرائتكم مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري غرب تشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نجامينا - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 14 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 14 أغسطس 2019 / 17:21

قُتل 6 أشخاص في هجوم نفّذته انتحاريّة ليل الثلثاء-الأربعاء في غرب تشاد، وفق ما أعلن ضابط في الجيش التشادي لوكالة "فرانس برس"، في هجوم نُسب إلى حركة "بوكو حرام" النيجيرية.



وقال المصدر طالباً عدم الكشف عن اسمه: "قُتل ستة أشخاص بينهم جندي" في الهجوم الذي وقع في منطقة كايغا-كيندجيريا في بحيرة تشاد، حيث يكثّف التنظيم هجماته منذ مطلع العام.

وأوقع الهجوم عدداً من الجرحى بحسب الضابط في الجيش الذي لم يتمكن من تحديد عددهم. وأكّد حصيلة القتلى لـ"فرانس برس" مسؤول في منظمة غير حكومة محلية طلبت عدم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية.

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وتشهد منطقة بحيرة تشاد مجدداً هجمات منسوبة لـ"بوكو حرام" منذ حزيران (يونيو) 2018. ووقع حوالى 10 منها في الأراضي التشادية واستهدفت معظمها مواقع للجيش.

في أواخر آذار (مارس)، قُتل 23 جندياً تشادياً في هجوم استهدف قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة. وأدى هجوم آخر لـ"بوكو حرام" في 21 حزيران (يونيو) إلى مقتل ما لا يقلّ عن 11 عسكرياً تشادياً. وأدى التمرد الذي تقوده "بوكو حرام" والذي بدأ عام 2009 في شمال شرق نيجيريا إلى مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح 1.8 مليون شخص في هذا البلد ووصل إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

ومنذ العام 2015، تحارب دول المنطقة ضد "بوكو حرام" ضمن القوة المشتركة المتعددة الجنسيات المدعومة من دول غربية.