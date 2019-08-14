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بيان من قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية حول اجتماعات القاهرة

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القاهرة - سبوتنيك. وصرحت القوى في بيان، مساء اليوم الأربعاء إنه "في إطار سعي قوى إعلان الحرية والتغيير لتوفير مناخ مناسب لعملية السلام التي هي أولى مهام الفترة الانتقالية واستجابة لمبادرة كريمة من الحكومة المصرية باستضافة اللقاء، انعقد اجتماع ضم أطراف قوى إعلان الحرية والتغيير بما فيها قيادة الجبهة الثورية السودانية في القاهرة يومي الأحد والاثنين الماضيين 11 و12 آب/ أغسطس 2019".

وأضاف البيان "تؤكد قوى الحرية والتغيير سعيها الحثيث والجاد لتحقيق السلام الشامل الذي لا يستثني أحداً، كما تؤكد أيضاً أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها، ونؤكد أن تشكيل السلطة الانتقالية يعد خطوة أساسية وشرطاً لازماً لتحقيق عملية السلام".

وشددت القوى "المباحثات التي جرت على أهمية السلام كأساس لتنفيذ بقية مهام الفترة الانتقالية، كما تطرق الاجتماع إلى تضمين وثيقة أديس أبابا في الوثيقة الدستورية... وكيفية تضمين اتفاقيات السلام القادمة في الاتفاق"، لافتة "اتفق الطرفان على مواصلة الحوار بينهما حول قضايا السلام بصورة مستمرة حتى تحقيقه بشكل شامل وعادل يخاطب جذور الأزمة الوطنية".

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