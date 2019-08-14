بيان من قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية حول اجتماعات القاهرة

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وأضاف البيان "تؤكد قوى الحرية والتغيير سعيها الحثيث والجاد لتحقيق السلام الشامل الذي لا يستثني أحداً، كما تؤكد أيضاً أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها، ونؤكد أن تشكيل السلطة الانتقالية يعد خطوة أساسية وشرطاً لازماً لتحقيق عملية السلام".
وشددت القوى "المباحثات التي جرت على أهمية السلام كأساس لتنفيذ بقية مهام الفترة الانتقالية، كما تطرق الاجتماع إلى تضمين وثيقة أديس أبابا في الوثيقة الدستورية... وكيفية تضمين اتفاقيات السلام القادمة في الاتفاق"، لافتة "اتفق الطرفان على مواصلة الحوار بينهما حول قضايا السلام بصورة مستمرة حتى تحقيقه بشكل شامل وعادل يخاطب جذور الأزمة الوطنية".
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