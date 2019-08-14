دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع حظر أجهزة MacBook Pro التي تم إستدعائها من ابل في رحلات الطيران الأمريكية ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت إدارة الطيران الأمريكية بحظر أجهزة MacBook Pro التي تم إستدعائها من قبل شركة ابل بهدف إستبدال البطارية في جميع رحلات الطيران.

تتخذ إدارة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات لتعزيز الحماية وتفادي إصطحاب الأجهزة المتوقع أن تتعرض للإحتراق أو الإنفجار في الرحلات الجوية، ويأتي من بين هذه الإجراءات حظر إصطحاب أجهزة MacBook Pro للعام 2015 المميزة بشاشة Retina في الرحلات الجوية، واليوم تتخذ إدارة الطيران قرار جديد بحظر مزيد من الأجهزة.

ولقد كشف تقرير بلومبرغ على أن إدارة الطيران الأمريكية قد قررت مؤخراً حظر إصطحاب أجهزة MacBook Pro التي تم إستدعائها من ابل لإستبدال البطارية في جميع الرحلات الجوية، وهو نفس الإجراء الذي أتخذ سابقاً مع هواتف Galaxy Note 7.

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وقد أكد متحدث بإسم FAA على أن الإدارة تتخذ إجراءات غالباً بمنع إصطجاب جميع الأجهزة التي تحتوي على بطارية ليثيوم على الطائرات، كما أشارت وكالة FAA إلى أنها نوهت بالفعل شركات الطيران لحظر أجهزة MacBook Pro التي تم إستدعائها من ابل.

المصدر

هذا الموضوع حظر أجهزة MacBook Pro التي تم إستدعائها من ابل في رحلات الطيران الأمريكية ظهر على التقنية بلا حدود.