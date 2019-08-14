شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السورى : مصدر عسكرى يؤكد إسقاط طائرة حربية سورية فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن التلفزيون السورى على تيليجرام نقلا عن مصدر عسكرى إسقاط طائرة حربية سورية في إدلب. كما اظهرت تسجيلات فيديو رُفعت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء أن المعارضين السوريين تصدوا لتقدم القوات الحكومية في محافظة إدلب بتدمير دبابة ومركبة تقل جنودا ومنصة إطلاق صواريخ.

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