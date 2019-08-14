شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى: لن نقبل بأى مهادنة مع الفئات الضالة المصنفة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مجلس النواب الليبى على التكبالى أن الشعب الليبى لن يقبل بأى مهادنة أو تفاهم مع الفئات الضالة التى صنفها مجلس النواب الليبى بأنها إرهابية، مضيفا "لن نعيد الكرة التي حدثت في الصخيرات".

وأكد عضو مجلس النواب الليبي في تصريحات خاصة لليوم السابع، مساء الأربعاء، أن مصر التي عانت من الإرهاب وعاشت فترات الحقد الأسود من الإخوان المتأسلمين تعرف قبل غيرها أن هؤلاء لا يؤمنون بالدولة الحديثة وأنهم دعاة فوضى وهمجية، وانهم لا يحافظون على عهد او ميثاق.

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وأشار التكبالى أنه ليس من حل مع هؤلاء إلا تحرير ليبيا منهم وخلق نظام قوي لا يسمح لهم باختلاق الأزمات وإشاعة الألاعيب السياسية حيث يرون أى مبادرة من أى مصدر هى مبادرة خاسرة، خاصة من مصر التى يعتبرونها العدو الأكبر الذي يقف أمام نواياهم الخبيثة.