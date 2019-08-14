شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يتسلم أوراق اعتماد 7 سفراء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس الجزائرى عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، أوراق اعتماد 7 سفراء جدد لدى الجزائر.

ويتعلق الأمر بسفير إسبانيا، فيرناندو موران كالفو-سوتيلو، السفير الصيني، لي ليانهي، سفير بلغاريا، رومن بيتروف، وسفير الأرجنتين، ماريانو سيمون بادروس.

وكما نشر فى موقع النهار الجزائرى،تسلم بن صالح، أوراق اعتماد سفير التشاد، مختار واوا داهاب، سفير غينيا، الحسن باري، وسفير كولومبيا، دييغو كادينا مونتينيغرو، وهو السفير الاول لبلاده فى الجزائر على مدار تاريخ الدولة الكولومبية.