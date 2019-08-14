شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ارتفاع منسوب النيل الأزرق واستنفار لمواجهة "فيضان عال مرتقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مركز الإنذار المبكر والحد من الآثار الطبيعية المتعددة التابع لمفوضية العون الإنساني في السودان ارتفاع منسوب النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل الذي ينبع من أثيوبيا) في محطة الديم (بولاية القضاؤف جنوب شرق السودان) إلى 13.55 متر اليوم الأربعاء، بعد أن شهد انخفاضا في الأيام الماضية.

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وقال المركز، في بيان، إن هذا الارتفاع في المنسوب "يقترب من حد الفيضان العالي"، لافتا إلى أن المنسوب شهد ارتفاعا مضطردا خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك مخاطر متوقعة حتى يوم الأحد المقبل، نتيجة جريان السيول في كل ولايات السودان، تتمثل في غمر للمساكن والمرافق العامة خاصة في المناطق المنخفضة في جنوب الخرطوم (وسط البلاد) وبعض الأجزاء من ولاية الجزيرة (إلى الجنوب من الخرطوم).