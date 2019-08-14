شكرا لقرائتكم خبر عن مسالخ جدة تضبط 1060 ذبيحة فاسدة خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت أمانة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعمال رصد ومتابعة تهريب الذبائح الفاسدة خلال عيد الأضحى المبارك، للعام الحالي 1440هـ ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقُدم لسكان وزوار محافظة جدة .

وكما نشرت وكالة الانباء السعودية، جندت وكالة البلديات الفرعية ممثلة في البلديات وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارات الأمانة المعنية وكل من محافظة جدة والشرطة وإدارة المرور، كافة الإمكانيات البشرية والآليات والمعدات لمنع تهريب الذبائح الفاسدة بتخصيص خمس نطاقات من خلال بلدية أم السلم الفرعية و بلدية بريمان الفرعية و بلدية الجنوب الفرعية و بلدية ذهبان الفرعية و بلدية طيبة الفرعية، لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة.

وكانت وكالة البلديات الفرعية قامت بتنظيم أعمال المسالخ الرئيسية لتوفير سبل الراحة لاصحاب الأضاحي من خلال مسارات خصصتها الأمانة بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين لمعرفة المسارات التي يقفون فيها داخل المسالخ بما في ذلك وضع صالات خاصة لذوي الإعاقة ولكبار السن والعوائل لخدمتهم بشكل أفضل .

واستقبلت المسالخ الرئيسية للأمانة خلال عيد الأضحى لهذا العام 28,807 ذبائح ، وفيما يتعلق بمتابعة منع دخول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك الآدمي بسبب مخالفة الطرق المستخدمة في حفظها أو نقلها ، وتمكنت البلديات الفرعية عبر نقاط التفتيش خلال أيام عيد الأضحى منع تهريب 1060 ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها عبر نقاط التفتيش حيث تم تفتيش 4412 سيارة تم حجز 212 منها