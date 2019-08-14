شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى يصل الصين للمشاركة فى المنتدى العربى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الحمود الصباح الى العاصمة الصينية بكين اليوم الاربعاء لرئاسة وفد دولته فى اعمال الاجتماع الثانى للمنتدى العربى الصينى فى مجال الصحة والمقرر عقده خلال الفترة من 16 الى 18 اغسطس الجارى.

وكان فى استقبال وزير الصحة الكويتى، كما اوضحت وكالة الانباء الكويتية، سفير دولته لدى الصين سميح جوهر حياتوالملحق الدبلوماسى سعود الشاهين.

ومن المقرر ان يبحث المنتدى العربى الصينى اطلاق "اعلان بكين"والمتعلق بالتعاون بين الدول العربية والصين فى المجال الصحى والسياسات الصحية والتعاون فى مجال الصحة العامة بين الجانبين وسبل الابتكار فى الصناعة الصحية والتقنيات الطبية الى جانب التعاون فى مجالى الطب التقليدى" الشعبى" وادارة المستشفيات.