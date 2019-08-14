وزير يمني: "الانتقالي الجنوبي" يسخر وسائل الإعلام بعدن لأجندته

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

اتهم مسئول حكومي يمني، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بتسخير المؤسسات الإعلامية التي سيطر عليها في عدن (جنوب اليمن) "لخدمة أجندته غير الوطنية".

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، في تغريدات على تويتر: "المجلس الانتقالي يواصل السيطرة على مؤسسات الدولة، ومنها الإعلام الرسمي في العاصمة المؤقتة عدن، وتسخيرها لخدمة أجندته غير الوطنية".

الوزير اعتبر ذلك "تكرارا حرفيا لممارسات المليشيا الحوثية بعد انقلابها على السلطة وسيطرتها على العاصمة صنعاء".

ونشر الإرياني صورة للصفحة الأولى من صحيفة 14 أكتوبر الرسمية التي سيطر عليها المجلس الانتقالي بعد انقلابه على الحكومة في عدن، تحمل صورة كبيرة لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي الذي جاءت صفته بـ "الرئيس" وشعار دولة اليمن الجنوبي ما قبل 22 مايو 1990.

كما نشرت الصحيفة بيانا من قيادي في المجلس الانتقالي يوجه العاملين في المؤسسات الإعلامية بعدن لإعادة تشغيلها وفقا للمستجدات وبما يواكب ما وصفها بـ"الانتصارات المحققة على أرض الميدان".

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وأضاف الوزير "بدلا من التزام المجلس الانتقالي بالدعوة التي أطلقها الأشقاء في السعودية، يواصل المجلس احتلال المقار الحكومية ومنها المؤسسات الاعلامية بعدن وإصدار مثل هذه التوجيهات التي تؤكد مضيها في الانقلاب".

ووجه الإرياني رؤساء المؤسسات الإعلامية في العاصمة المؤقتة عدن بمنع التعامل أو الخضوع لأي جهة خارج التعليمات الصادرة من وزير الإعلام.

كما وجه بمنع طباعة أو نشر أو تسخير مؤسسات الإعلام الرسمي لمصلحة أي جهة أو نشاط غير قانوني، وحملهم المسؤولية القانونية في حال عدم الالتزام بذلك.

وسيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي.

وخلفت المعارك نحو 40 قتيلا من المدنيين فضلا عن أكثر من 200 جريح بحسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.

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