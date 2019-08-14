الرئيس اليمني يعين قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة في "مأرب"

علي عويضة/ الخليج 365 أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الأربعاء، تغييرا في قيادة المنطقة العسكرية بمأرب شرقي البلاد. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "أصدر هادي قرارا بتعين العميد الركن محمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء". وجاء تعيين "الحبيشي" خلفا للواء الركن فيصل علي، الذي لم يحدد القرار وجهته القادمة. Advertisements وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. وتعد مأرب شرقي اليمن مقرا لقيادة الجيش ومنطلقا للعمليات العسكرية ضد الحوثيين في عدد من المحافظات. ويأتي هذا التغيير في وقت سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على محافظة عدن، وباتت مأرب من الخيارات القليلة أمام أعضاء الحكومة الشرعية التي كانت تتخذ من عدن العاصمة المؤقتة للبلاد مقرا لها.

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