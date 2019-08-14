"الهلال التركي" يوزع 2200 حصة من لحوم الأضاحي بسوريا

إدلب/ الخليج 365
وزغ الهلال الأحمر التركي 2200 حصة من لحوم الأضاحي على المحتاجين في سوريا.
وقال "فاتح كوكجان"، مدير عمليات تنسيقية المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر التركي في سوريا، للأناضول، إنهم وزعوا لحوم الأضاحي على المحتاجين في محافظة إدلب (شمال غرب)، وفي منطقتي درع الفرات، وغصن الزيتون (شمال)، المحررتين من الإرهاب.
وأضاف أنهم وزعوا 2200 حصة من لحوم الأضاحي إلى المحتاجين في المناطق المذكورة، خلال عيد الأضحى المبارك.
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