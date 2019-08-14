"الهلال التركي" يوزع 2200 حصة من لحوم الأضاحي بسوريا

إدلب/ الخليج 365

وزغ الهلال الأحمر التركي 2200 حصة من لحوم الأضاحي على المحتاجين في سوريا.

وقال "فاتح كوكجان"، مدير عمليات تنسيقية المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر التركي في سوريا، للأناضول، إنهم وزعوا لحوم الأضاحي على المحتاجين في محافظة إدلب (شمال غرب)، وفي منطقتي درع الفرات، وغصن الزيتون (شمال)، المحررتين من الإرهاب.

وأضاف أنهم وزعوا 2200 حصة من لحوم الأضاحي إلى المحتاجين في المناطق المذكورة، خلال عيد الأضحى المبارك.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.