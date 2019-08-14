محمد يونس/ الخليج 365
أعلن نادي موناكو الفرنسي، الأربعاء، تعاقده مع لاعب كرة القدم الفرنسي الجنسية صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر قادما من إشبيلية الإسباني.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي "تم التعاقد مع وسام بن يدر لمدة 5 سنوات"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.
وقال بن يدر "سعيد للغاية بالانضمام إلى موناكو، كنت أشعر برغبة قوية من النادي في الحصول على توقيعي".
وسبق لبن يدر اللعب من قبل في الدوري الفرنسي ولكن بقميص نادي تولوز لمدة 6 مواسم، سجل خلالها 71 هدفًا في 174 مباراة.
وعلى مدار المواسم الثلاثة التي قضاها بين صفوف إشبيلية، سجل بن يدر 70 هدفًا في 138 مباراة رسمية، ليصبح بذلك عاشر أكبر هداف في تاريخ النادي الإسباني.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قدم: موناكو الفرنسي يتعاقد مع بن يدر 5 مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.