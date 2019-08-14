قدم: موناكو الفرنسي يتعاقد مع بن يدر 5 مواسم

محمد يونس/ الخليج 365

أعلن نادي موناكو الفرنسي، الأربعاء، تعاقده مع لاعب كرة القدم الفرنسي الجنسية صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر قادما من إشبيلية الإسباني.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي "تم التعاقد مع وسام بن يدر لمدة 5 سنوات"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

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وقال بن يدر "سعيد للغاية بالانضمام إلى موناكو، كنت أشعر برغبة قوية من النادي في الحصول على توقيعي".

وسبق لبن يدر اللعب من قبل في الدوري الفرنسي ولكن بقميص نادي تولوز لمدة 6 مواسم، سجل خلالها 71 هدفًا في 174 مباراة.

وعلى مدار المواسم الثلاثة التي قضاها بين صفوف إشبيلية، سجل بن يدر 70 هدفًا في 138 مباراة رسمية، ليصبح بذلك عاشر أكبر هداف في تاريخ النادي الإسباني.

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