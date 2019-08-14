صحيفة الخليج الالكترونية ينصح خبراء الصحة باستخدام بعض الزيوت الطبيعية والتي تساعد في تجبير الكسور وعلاجها، قبل التدخل الجراحي بتركيب شريحة تساعد على التئام العظام على النحو السليم. ومن الخطوات العلاجية التكميلية دهان العظام المكسورة بزيوت أساسية تمتلك خصائص تسريع الشفاء. Advertisements زيت الروزماري: يحتوي زيت الروزماري على مادة تمنع تسرّب الكالسيوم من العظام. زيت النعناع: يمتاز زيت النعناع بخصائصه المضادة للالتهابات، ويعتبر من أفضل الزيوت لتخفيف الألم. زيت اللافندر: يمنع زيت اللافندر الأعراض التي تصاحب الكسور، مثل الصداع والدوخة. زيت البابونج: يحتوي زيت البابونج على مضاد حيوي نباتي يحمي من الالتهابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف عليها.. #زيوت تساعد على التئام #كسور_العظام قبل التدخل الجراحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.