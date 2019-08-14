“وعد العساف” تهنئ الملك وولي عهده بعيد الاضحى وبنجاح الحج

صحيفة الخليج الإلكترونية تهني “وعد سالم العساف” خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان ووزير الداخلية بمناسبة عيد الاضحي المبارك ،كما تهنأهم بنجاح موسم الحج لعام 1440هـ.

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