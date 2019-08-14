قطار_الحرمين: تفعيل خطة التفويج للحجاج المغادرين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن قطار الحرمين السريع عن رفع طاقاته الاستيعابية وتشغيل الرحلات المزدوجة، وتفعيل خطة التفويج للحجاج المغادرين من مكة المكرمة بعد أدائهم الركن الخامس من أركان الإسلام، وفقاً لخطة التفويج إلى جدة والمدينة المنورة.

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وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بقطار المشاعر المهندس ريان الحربي، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدة «سار» سخرت جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال منظومة النقل في قطار الحرمين وقطار المشاعر، قائلاً: «نجحنا ولله الحمد في نقل الحجاج من محطتي المدينة المنورة وجدة إلى محطة مكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام».

وأضاف الحربي: «بدأ قطار الحرمين السريع رفع طاقته الاستيعابية تزامناً مع مغادرة الحجاج من مكة المكرمة بعد انتهاء مناسكهم، وبدأنا في تشغيل الرحلات المزدوجة أسبوعياً ليصل عدد الرحلات إلى 64 رحلة، تنقل كل رحلة نحو 800 حاجاً في الرحلة الواحدة، مع التزامنا الكامل لضيوف الرحمن بالدقة في المواعيد وتحقيق أعلى مستويات الراحة لهم».