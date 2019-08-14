توقعات #الطقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة لاتزال مُهيأة غدًا الخميس، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وتوقعت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران، وكذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث.

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وأشارت الهيئة إلى احتمالية تكوُّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.

وبحسب الهيئة فإن البحر الأحمر سيشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.