شاهد: أشهر المعالم وأجمل الفنون في الجناح اللبناني بسوق عكاظ

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

تعتبر بوابة الجناح اللبناني في قلب حي العرب بسوق عكاظ، صالة مغادرة يسافر معها زوار موسم الطائف إلى أجواء بيروت الساحرة وزيارة معالمها الشهيرة، واقتناء اجمل منتجاتها، والاستمتاع بألذ أطباقها، والتحليق مع فنونها الطربية والفلوكلورية.

يعيش زوار الجناح مع أجواء ومعالم لبنان الشهيرة، التي تم محاكاتها بطريقة إبداعية، فيتجول المار خلال دقائق بين ساحة النجمة ومنطقة الروشة، ويصل إلى واحدة من أهم العجائب الطبيعية في العالم مع التفاصيل الرائعة لمغارة جاعيتا.

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ويبرز الفن اللبناني الأصيل، مع باقة من العروض الترفيهية المتنوعة، حيث يشاهد الزوار وصلات وعروض الرقصات الشعبية والالوان الطربية وفقرة الحكواتي اللبناني الذي يتجول في ذاكرة التاريخ مع قصص الحضارات التي مرت على دولة لبنان.

كما نجح “مطعم ورد” في جذب اعداداً كبيرة من زوار حي العرب، بطابعه المعماري الجميل واجواءه الساحرة وقائمة ماكولات بيروت الشهيرة، بالإضافة إلى ركن السوق الشعبي اللبناني، التي يقدم المنتجات الخاصة من لبنان، مع أجمل التحف والهدايا التذكارية.

ويعتبر “حي العرب” في قلب سوق عكاظ، أحدث الفعاليات النوعية التي تُقَدَم لأول مرة، تحت مظلة موسم الطائف، الذي يستمر طوال شهر أغسطس، ونجح في لفت الانظار وجذب العديد من الزوار مع احتضانه للجناح السعودي، بجوار 10 أجنحة اخرى لدول عربية، هي: “لبنان، الإمارات، الكويت، عمان، البحرين، العراق، الأردن، مصر، تونس، المغرب”، لتعزيز مكانة الطائف كمصيف للعرب وواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.