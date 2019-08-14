استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي بعد ساعات من إعلان إغلاقه

القاهرة - سبوتنيك. أعلنت شركة "اليمنية" على صفحتها في "فيسبوك" مساء اليوم الأربعاء، إنها أجرت تعديلاً على مواعيد إقلاع الرحلات من مطار عدن حيث ستسير 4 رحلات من وإلى القاهرة وعمّان.

وأدى تصاعد المواجهات في عدن بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي خلفت نحو 40 قتيلاً و260 جريحاً، حسب الأمم المتحدة، إلى توقف الرحلات في مطار عدن لخمسة أيام، قبل أن تستأنف أمس الثلاثاء، بعد انتهاء المواجهات بسيطرة المجلس الانتقالي على القصر الرئاسي ومعسكرات الجيش اليمني ومقر الحكومة.

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم "الشرعية أعادت فتح مطار عدن لدواعي إنسانية لعدة أيام ولإتاحة الفرصة أمام المملكة العربية السعودية التي تقوم بمحاولات لإنهاء انقلاب ميليشيات الانتقالي عبر التواصل معهم".

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وأضاف الرحبي "في حالة لم يتم الاستجابة والانسحاب من المقار الحكومية التي احتلتها الميليشيات بقوة السلاح سيتم اتخاذ خطوات رادعة، منها إغلاق مطار عدن الدولي ونقل مؤسسات الدولة وإعلان عدن محافظة محتلة من ميليشيات مسلحة".

وتقود السعودية بالتحالف مع دول عربية على رأسها الإمارات، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر عام 2014.

وأحكمت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مساء السبت، قبضتها على عدن التي تتخذها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلابا"، مطالبة الإمارات بوقف دعمها المالي والعسكري للمجلس.

وأعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد الماضي، أن الرياض "تدعو الأطراف اليمنية في عدن للاجتماع عاجلاً في جدة، ووأد هذه الفتنة، وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم".