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ابوظبي: اعتبرت الامارات العربية المتحدة الأربعاء أن اللقاء الذي جرى في طهران بين المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي مع مسؤول من المتمردين اليمنيين تثبت أن الحوثيين "وكلاء" لإيران.
وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه بتويتر باللغة الإنكليزية إن "علاقة الحوثيين مع إيران (..) أصبحت أكثر وضوحا بعد اجتماع قيادتهم مع آية الله خامنئي".
وبحسب قرقاش فإن اللقاء يثبت "بوضوح" أنهم "وكلاء" لإيران.
والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: لقاء الحوثيين مع المرشد الإيراني يثبت أنهم "وكلاء" لايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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