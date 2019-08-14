شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعيين قيادات جديدة فى الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الرئيس الجزائرى عبد القادر بن صالح مراسيم رئاسية، أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية.

وحسب آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن الرئيس بن صالح أنهى مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وتم تعيين اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش.

كما نُشر فى موقع النهار الجزائرى، تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، الذي تم تعيينه في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران.

وقد جرى استخلاف العقيد فريد طويل في ورقلة بالعقيد عبد القدوس حلايمية، كما تقرر تعيين العميد أحمد سعودي مديرا عاما للمنشات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.