اخبار الخليج

الرئيس الجزائرى يعيين قيادات جديدة فى الجيش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعيين قيادات جديدة فى الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الرئيس الجزائرى عبد القادر بن صالح مراسيم رئاسية، أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية.

وحسب آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن الرئيس بن صالح أنهى مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وتم تعيين اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش.

كما نُشر فى موقع النهار الجزائرى، تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، الذي تم تعيينه في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران.

وقد جرى استخلاف العقيد فريد طويل في ورقلة بالعقيد عبد القدوس حلايمية، كما تقرر تعيين العميد أحمد سعودي مديرا عاما للمنشات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائرى يعيين قيادات جديدة فى الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا