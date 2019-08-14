شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية تعلن قائمة أولية بالمرشحين للرئاسة تضم 26 مرشحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، عن قائمة أولية للمرشحين المحتملين لرئاسة تونس، خلال الانتخابات المزمع إقامتها منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث ضمت القائمة 26 مرشحا لرئاسة تونس.

Advertisements

وأوضحت الهيئة، خلال مؤتمر صحفى لها، أن عدد المتقدمين بأوراق الترشح للانتخابات وصل إلى 97، حيث تم رفض 71 طلبا للترشح بسبب نقص الوثائق الخاصة بالترشح، بالإضافة إلى رفض 57 طلبا بسبب عدم تقديم تزكيات الترشح والوصل المالى، فى حين تم رفض 14 مرشحا بسبب عدم تقديم الوصل المالى.

وأشارت هيئة الانتخابات الرئاسية، أن الـ 26 مرشحا الذين تم قبول أوراقهم منهم 24 رجلا بالإضافة إلى 2 من النساء.