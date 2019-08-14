شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية تعلن قائمة أولية بالمرشحين للرئاسة تضم 26 مرشحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، عن قائمة أولية للمرشحين المحتملين لرئاسة تونس، خلال الانتخابات المزمع إقامتها منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث ضمت القائمة 26 مرشحا لرئاسة تونس.
وأوضحت الهيئة، خلال مؤتمر صحفى لها، أن عدد المتقدمين بأوراق الترشح للانتخابات وصل إلى 97، حيث تم رفض 71 طلبا للترشح بسبب نقص الوثائق الخاصة بالترشح، بالإضافة إلى رفض 57 طلبا بسبب عدم تقديم تزكيات الترشح والوصل المالى، فى حين تم رفض 14 مرشحا بسبب عدم تقديم الوصل المالى.
وأشارت هيئة الانتخابات الرئاسية، أن الـ 26 مرشحا الذين تم قبول أوراقهم منهم 24 رجلا بالإضافة إلى 2 من النساء.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الانتخابات التونسية تعلن قائمة أولية بالمرشحين للرئاسة تضم 26 مرشحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.