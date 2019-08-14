شكرا لقرائتكم خبر عن صور مؤلمة.. إلقاء مريض «إيدز» خارج مستشفى بمصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سادت حالة من الفزع بين مرضى ومرافقيهم في مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية في مصر، بعد مشاهدتهم لمريض كان قد افترش الأرض داخل المستشفى قبل أن يقوم العمال بسحبه إلى الخارج وسط مقاومته ورفضه لقرار الأطباء بالمستشفى ،والقاضي بنقله لمستشفى حميات كفر الزيات، استنادا على نتائج التحاليل التي كشفت إصابته بمرض الإيدز.

وقام العمال بسحب المريض في مشهد مؤسف والقاءه خارج المستشفى تمهيدا لنقله إلى المستشفى المحول لها بواسطة “توك توك” فيما ذكر مقربون منه أنه مدمن مخدرات.

وكان المستشفى استقبل المذكور وهو في حالة إعياء وتم إجراء الفحوصات اللازمة له في قسم الاستقبال بالمستشفى، وتبين بعد إجراء تحاليل السكر وقياس الضغط استقرار حالته، وقال المريض للأطباء إنه مريض بالإيدز، مما دفع الأطباء لإجراء تحليل مبدئي لبيان إيجابية إصابته بالمرض من عدمه بحسب “اليوم السابع”.

من جانبه أشار الدكتور عبد القادر كيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أنه بعد إجراء تحليل للمريض تبين إيجابيه إصابته بمرض الإيدز، كما تبين بعد إجراء تحليل المخدرات له ثبوت تعاطيه للمخدرات، موضحا أن الأطباء نصحوه بالذهاب لمستشفى حميات كفر الزيات لتلقى العلاج اللازم لمرض الإيدز خاصة أن مرضي الإيدز يتم علاجهم فقط في مستشفيات الحميات.

وأصيب المتواجدون بالمستشفى بحالة من الفزع بعد علمهم بإصابته بمرض الإيدز ومشاهدتهم لحالة الهياج التي دخل فيها المريض ومقاومته للعمال أثناء سحبه إلى خارج المستشفى.

ليتم تحرير تذكرة للمريض باسمه وإثبات ذلك فيها، وإحالة مسئول الأمن بالمستشفى للتحقيق لتقصيره في عمله.

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