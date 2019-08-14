شكرا لقرائتكم خبر عن صور رائعة من موسم الحج.. دموع وخشوع وإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثقت مجموعة من الصور عديد الحالات الإنسانية والنادرة في موسم الحج الحالي لعام 1440 هـ. الصور لاقت تفاعل كبير على المستويين الرسمي والشعبي، حيث كرمت إمارة مكة أصحاب أجمل صورتين وهما لرجل أمن يحمل حاجًا مسناً، وأخرى لطفلة تحتضن الكعبة المشرفة، فيما لاقت هاتان الصورتان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنحاء العالم. الصور أظهرت عدة حالات تبرز إنسانية رجال الأمن وخشوع ودموع الحجاج في المشاعر المقدسة. Advertisements

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