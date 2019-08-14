حقيقة استيلاء قوات البيشمركة على إحدى نقاط الجيش العراقي

وجاء في بيان الخلية "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في سيطرة مخمور يبين أن هذه السيطرة تم الاستيلاء عليها من قبل قوة من البيشمركة.
وأشاف البيان "حيث تحاول الجهات التي تروج لهذا الفيديو خلط الأوراق، لكون هذه السيطرة يتواجد فيها الآن قطعات الفرقة 14 في الجيش العراقي، وأن ما نشر هو حادث قديم تمت معالجته في وقتها".
وتابع البيان "ندعو الجميع إلى توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات، والتأكد من الجهات المختصة بالشأن الأمني.
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