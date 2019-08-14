دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاشة هاتف Galaxy Note10 Plus تحصل على تصنيف +A من DisplayMate ظهر على التقنية بلا حدود.

إستطاعت شركة سامسونج أن تحصل على أعلى تقييم لشاشة إصدارها المميز من الهواتف الذكية Galaxy Note10 Plus، الذي حصل على تصنيف +A من DisplayMate مؤخراً، كما حصل هاتف Galaxy Note10+ 5G على أعلى تقييم في كاميرات الهواتف الذكية المميزة.

كشفت العملاق الكوري عن سلسلة Note 10 المميزة مؤخراً، واليوم إستطاعت أن تحتل المراكز الأولى لأفضل شاشة في الهواتف الذكية وأفضل كاميرة أيضاً، حيث أعلنت DisplayMate Technologies عن تقييمها لشاشة هاتف Galaxy Note10 Plus المميز بتقنية Dynamic AMOLED، والذي حصل على تقييم A+ بين شاشات الهواتف المميزة.

ولقد أكدت وكالة DisplayMate Technologies في إعلانها على أن هاتف Galaxy Note10 Plus يتميز بشاشة مذهلة مميزة بأعلى دقة عرض في الهواتف الذكية، حيث تفوق بعرض مميز على عدد 13 إصدار من الهواتف الذكية في الأسواق.

ويتميز هاتف Galaxy Note10 Plus بشاشة Dynamic AMOLED منحنية بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض Quad HD بلس وبدقة 3040 في 1440 بيكسل، كما تأتي الشاشة بتصميم Infinity-O مع ثقب للكاميرة الأمامية، بكثافة عرض 498 بيكسل لكل إنش، حيث تقدم الشاشة أعلى تدرج لوني وتباين.

ولقد سجل هاتف Galaxy Note10 Plu أعلى سطوع في الشاشة يصل إلى 1308 nits، أي بزيادة بنسبة 25% عن سطوع الشاشة في إصدار الشركة السابق Galaxy Note9.

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من جانب أخر حصل هاتف Galaxy Note10+ 5G على أعلى تقييم في آداء الكاميرة من قبل DxOMark، وذلك في إختبار آداء وكفاءة كاميرات السيلفي، الكاميرة الخلفية إلى جانب تسجيل الفيديو، حيث حصد الهاتف 113 نقطة ليتفوق على هاتف P30 Pro الذي جاء ب112 نقطة.

بينما تقدم على هاتف ASUS Zenfone 6 في كاميرة السيلفي حيث سجل هاتف Galaxy Note10+ 5G عدد 99 نقطة، بينما جاء هاتف ASUS Zenfone 6 بعدد 98 نقطة.

ويعود تفوق هاتف Galaxy Note10+ 5G في آداء الكاميرة إلى إعدادات الكاميرة المميزة بفتحات واسعة للعدسات، والتي يدعمها خوارزمية متطورة، وتركيز بدقة أعلى، أدى إلى إنتاج صور بأعلى دقة وتفاصيل أكثر مع ثبات أعلى وألوان أكثر حيوية، ولا يختلف الحال مع تسجيل الفيديو الذي جاء بأعلى دقة وجودة في الآداء.

المصدر

هذا الموضوع شاشة هاتف Galaxy Note10 Plus تحصل على تصنيف +A من DisplayMate ظهر على التقنية بلا حدود.