لينكدإن تختبر الوضع الليلي على تطبيقها لنسخة الأندرويد

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لينكدإن تلحق بفيس بوك وتعمل على توفير الوضع الليلي في تطبيقها
كشفت الخبيرة التقنية
عن عمل شبكة لينكدإن اختبارات لتضمين الوضع الليلي “المظلم” على تطبيقها لنسخة الأندوريد.
Facebook is working on Dark Mode for mobile— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 12, 2019
I wrote a blog about this: https://t.co/X5tAZuIlPz
Tip @Techmeme pic.twitter.com/w3vYpRgxUY
وأوضحت ونج أنها وخلال تحليلها لأكواد تطبيق لينكدإن للأندرويد لاحظت وجود الوضع الليلي كميزة مضافة، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى وتجتاج لمزيد من التطوير.
وأرفقت صورةً للتطبيق على حسابها الشخصي في تويتر كما جرت العادة؛ تظهر فيها احتفاءه باللون الأسود مع وجود العناويين الرئيسية باللون الأبيض كما هو واضح في الصورة المرفقة.
ويعتبر لحاق شبكة مايكروسوفت الإجتماعية لينكدإن المختصة بالأعمال بالعديد من التطبيقات والشبكات التي توفر الوضع المظلم خبراً سعيداً، وخصوصاً لقطاع الموظفين أو العاملين وكذلك الباحثين عن عمل عبر هذه المنصة المهنية الكبيرة.
حيث أن الكثير منهم يقضي وقت لا بأس به فيها، ومع هذه الميزة سيصبح العمل على المنصة ليلاً أمراً أقل ارهاقاً ويحفظ سلامة العينين بصورة أكبر من الخلفية الخلفية الحالية بلونيها الأبيض والأزرق الساطعين.
ومن خلال هذا التحليل يمكن أن نتوقع قيام المنصة باختبار الوضع المظلم خلال الفترة القريبة القادمة عبر توفيره لدى عدد محدود من المستخدمين قبل إطلاقه كميزة عامة للجميع.
ويجدر بالذكر أن ونج قد كشف أيضاً عن عمل فيس بوك على توفير الوضع الليلي عبر تطبيق المنصة الرئيسي، حيث أوضحت أن العمل عليه لا زالت في بداياته، والذي يعني بكل تأكيد أن مستخدمي المنصة الأكبر عالمياً سيحظوا بهذه الميزة قريباً.
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المصدر
wongmjane.com
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.