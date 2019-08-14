دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لينكدإن تختبر الوضع المظلم على تطبيقها لنسخة الأندرويد

© Tech World قدمت بواسطة

لينكدإن تلحق بفيس بوك وتعمل على توفير الوضع الليلي في تطبيقها

كشفت الخبيرة التقنية

Facebook is working on Dark Mode for mobile



I wrote a blog about this: https://t.co/X5tAZuIlPz



Tip @Techmeme pic.twitter.com/w3vYpRgxUY — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 12, 2019

عن عمل شبكة لينكدإن اختبارات لتضمين الوضع الليلي “المظلم” على تطبيقها لنسخة الأندوريد.

وأوضحت ونج أنها وخلال تحليلها لأكواد تطبيق لينكدإن للأندرويد لاحظت وجود الوضع الليلي كميزة مضافة، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى وتجتاج لمزيد من التطوير.

وأرفقت صورةً للتطبيق على حسابها الشخصي في تويتر كما جرت العادة؛ تظهر فيها احتفاءه باللون الأسود مع وجود العناويين الرئيسية باللون الأبيض كما هو واضح في الصورة المرفقة.

ويعتبر لحاق شبكة مايكروسوفت الإجتماعية لينكدإن المختصة بالأعمال بالعديد من التطبيقات والشبكات التي توفر الوضع المظلم خبراً سعيداً، وخصوصاً لقطاع الموظفين أو العاملين وكذلك الباحثين عن عمل عبر هذه المنصة المهنية الكبيرة.

حيث أن الكثير منهم يقضي وقت لا بأس به فيها، ومع هذه الميزة سيصبح العمل على المنصة ليلاً أمراً أقل ارهاقاً ويحفظ سلامة العينين بصورة أكبر من الخلفية الخلفية الحالية بلونيها الأبيض والأزرق الساطعين.

ومن خلال هذا التحليل يمكن أن نتوقع قيام المنصة باختبار الوضع المظلم خلال الفترة القريبة القادمة عبر توفيره لدى عدد محدود من المستخدمين قبل إطلاقه كميزة عامة للجميع.

Advertisements

ويجدر بالذكر أن ونج قد كشف أيضاً عن عمل فيس بوك على توفير الوضع الليلي عبر تطبيق المنصة الرئيسي، حيث أوضحت أن العمل عليه لا زالت في بداياته، والذي يعني بكل تأكيد أن مستخدمي المنصة الأكبر عالمياً سيحظوا بهذه الميزة قريباً.

مواضيع ذات صلة:

لينكدإن تطلق ميزة البث المباشر بالفيديو

شبكة لينكدإن تطلق مزايا خاصة بالباحثين عن العمل لإجراء مقابلات التوظيف

المصدر

wongmjane.com

التدوينة لينكدإن تختبر الوضع الليلي على تطبيقها لنسخة الأندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.