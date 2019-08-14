دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث تطبيق Lightroom Classic يأتي من Adobe بآداء وإستجابة أسرع لتحرير الصور ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Adobe تحديث جديد لتطبيق Lightroom Classic تقدم من خلاله ميزة الإستجابة والآداء السريع في تحرير الصور، مع إستخدام أفضل لموارد وحدة معالج الرسوميات لتجربة مميزة في تحرير الصور تظهر بشكل واضح في الأجهزة المميزة بشاشات 4K وإصدارات مميزة من كرت الشاشة.

يعمل التحديث الجديد من تطبيق Lightroom Classic على إستخدام موارد كرت الشاشة في أجهزة الحاسب لدعم المستخدم بآداء وتجربة سلسة وسريعة في تحرير الصور، بشكل خاص في بعض مهام ووظائف تحرير الصور اتي تتطلب آداء قوي.

ولقد تحول الكثير من مستخدمي تطبيق Lightroom Classic خلال الفترة الماضية إلى إختيار تطبيقات بديلة أكثر كفاءة في تحرير الصور بشكل سريع، حيث يأتي تطبيق Capture One Pro من بين أهم التطبيقات التي تحول إليها الكثير من مستخدمي Lightroom Classic نظراً لضعف آداء تطبيق أدوبي خلال الفترة الماضية.

Advertisements

إلا أن شركة Adobe تؤكد على أن هذا الإصدار يأتي بآداء وكفاءة أعلى لدعم المستخدمين، مع إستجابة سريعة وميزة تعديل الصور بإحترافية أكبر بإستخدام موارد كرت الشاشة بشكل خاص مع الشاشات المميزة بأعلى جودة تصل إلى 4K أو أعلى.

يذكر أن Adobe أضافت أيضاً بعض المميزات الأخرى في تحديث Lightroom Classic التي تشمل ميزة دمج ملفات صور HDR، والبانورامية وHDR البانورامية وملفات PNG في مجموعة واحدة، مع إمكانية إضافة علامات بالألوان للمجموعات، من جانب أخر يتيح Lightroom CC الآن إستعادة ملفات الصور المحذوفة عن طريق الخطأ.

المصدر

هذا الموضوع تحديث تطبيق Lightroom Classic يأتي من Adobe بآداء وإستجابة أسرع لتحرير الصور ظهر على التقنية بلا حدود.