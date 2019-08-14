شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية بنجلاديش يتسلم اوراق اعتماد سفير البحرين لدى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم محمد عبدالحامد رئيس جمهورية بنجلاديش، أوراق اعتماد أحمد عبدالله الهاجري، كسفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى بلاده، والمقيم في بانكوك.

وكما نشرت وكالة الانباء البحرينية، خلال اللقاء أعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الصديقين، مؤكدين ضرورة تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية.