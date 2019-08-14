شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات مفاجئة للجيش الإسرائيلى على طول الحدود مع قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلى، إن مناورة عسكرية في منطقة الجليل الأعلى والغربي بدأت بعد ظهر اليوم بشكل مفاجىء، حيث لم يكن مرتب لها من قبل وستنتهي غدًا بهدف اختبار مدى استعداد القوات وجهزيتها لنشوب حرب جديدة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية سيشعر بها السكان خلال المناورة.
وقالت إن التمرين تم التخطيط له مسبقًا كجزء من برنامج التدريب لعام 2019 بهدف الحفاظ على اليقظة واستعداد القوات.
فيما قال موقع مفزاك لايف العبري إن مناورات عسكرية ستُجرى اليوم في منطقة جنوب المجلس الإقليمي إشكول القريبة من قطاع غزة ، مضيفاً أنه خلال هذا الوقت سيكون هناك حركة نشطة للمركبات العسكرية في المنطقة.
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