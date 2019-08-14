الارشيف / اخبار الخليج

مناورات مفاجئة للجيش الإسرائيلى على طول الحدود مع قطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات مفاجئة للجيش الإسرائيلى على طول الحدود مع قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلى، إن مناورة عسكرية في منطقة الجليل الأعلى والغربي بدأت بعد ظهر اليوم بشكل مفاجىء، حيث لم يكن مرتب لها من قبل وستنتهي غدًا بهدف اختبار مدى استعداد القوات وجهزيتها لنشوب حرب جديدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية سيشعر بها السكان خلال المناورة.

وقالت إن التمرين تم التخطيط له مسبقًا كجزء من برنامج التدريب لعام 2019 بهدف الحفاظ على اليقظة واستعداد القوات.

Advertisements

فيما قال موقع مفزاك لايف العبري إن مناورات عسكرية ستُجرى اليوم في منطقة جنوب المجلس الإقليمي إشكول القريبة من قطاع غزة  ، مضيفاً أنه خلال هذا الوقت سيكون هناك حركة نشطة للمركبات العسكرية في المنطقة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناورات مفاجئة للجيش الإسرائيلى على طول الحدود مع قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا