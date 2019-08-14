شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي و الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ تستعرضان استعدادات اكسبو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، خلال اجتماعه مع عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بإدارة الأزمات وإجراءات العمل، إلى جانب وضع البرامج والخطط المستقبلية لإدارة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في كافة الظروف.

وحسبما نشرت وكالة الانباء الاماراتية، تم خلال اللقاء الذي عقد في نادي ضباط الشرطة استعراض إجراءات التنسيق مع الشركاء وتبادل الخبرات للاستفادة من إمكانيات الجميع لمواجهة أية كارثة، وذلك وفق منظومة وطنية مشتركة، تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز إمكانات الدولة في مواجهة الطوارئ والأزمات.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري، على الجاهزية التامة للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وكافة القطاعات الأمنية، وتسخير كافة الإمكانيات والتقنيات والذكاء الاصطناعي لاستضافة الحدث العالمي الذي وضعته القيادة العامة لشرطة دبي في سلم أولوياتها .