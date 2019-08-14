شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: لا حوار قبل انسحاب "المجلس الانتقالى" من عدن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
طالبت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء بانسحاب الانفصاليين الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار سياسي معهم.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن الحكومة اليمنية تجدد ترحيبها بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن".
وأضافت الخارجية: "يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار".
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