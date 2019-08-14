شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية : أمطار رعدية مع نشاط فى الرياح على بعض محافظات المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، اليوم الأربعاء، تنبيهاً عن وجود أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة، مع تدنى فى مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
و وفقا لما نشرته وكالة "الأنباء السعودية"، إن تلك الحالة تشمل محافظة وادى الفرع، محافظة العيص، محافظة العلا والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة، أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد السعودية : أمطار رعدية مع نشاط فى الرياح على بعض محافظات المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.