شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية بالسعودية تنظم برنامجاً صحياً لـ 6500 حاج وحاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، برنامج التثقيف الصحي، للمستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم، بالتعاون مع صحة المدينة المنورة وذلك في مقر الاستضافة بالمدينة المنورة.

وكما نشرت وكالة الانباء السعودية، يهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الحجاج، ونشر الثقافة الصحية لديهم، وتقديم الاستشارات الصحية، والاستشارات الطبية الخاصة للحج.

وتضمن البرنامج، تقديم التوعية الصحية عن الأمراض المعدية، بالإضافة إلى شرح الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين، ولبس الكمامات الواقية، كما تم توزيع مواد تثقيفية للضيوف تعزز العادات الصحية التي تحد من انتشار المرض.