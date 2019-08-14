شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية: التعرف على رفات الأسرى والمفقودين يتطلب جهداً ووقتاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية بالتكليف، الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، أن آلية التعرف على رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين التي تسلمتها الكويت مؤخراً من السلطات العراقية تتطلب الكثير من الجهد والوقت للتعرف والمطابقة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء خلال تفقد الشيخ فيصل النواف آلية عمل الاستعراف الجنائي لرفات الأسرى والمفقودين الكويتيين أثناء زيارته للإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لقطاع الأمن الجنائي.

ونقلت وكالة الأنباء الكونية عن البيان أن الشيخ فيصل النواف، توجه إلى مختبر الاستعراف لتفقد آلية عمل الكشف عن رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين وكيفية استخلاص الحمض النووي ومطابقته مع قاعدة البيانات الموجودة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

يذكر أن الكويت تسلمت الاسبوع الماضي رفات أسرى ومفقودين كويتيين من العراق لاستكمال المطابقة والاستعراف، إذ تم ذلك عبر منفذ العبدلي الحدودي مع العراق بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتي والعراقي.