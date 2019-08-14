شكرا لقرائتكم خبر عن الباسبور الإماراتى يوسع قائمة "الدخول دون تأشيرة" لـ176 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الجواز الإماراتى احتلال صدارة أقوى جوازات السفر فى العالم، حيث حصل على إضافة نقطة جديدة للإعفاء من التأشيرة ليصبح عدد الدول التى يسمح لحاملى الجواز العادى دخولها بدون تأشيرة مسبقة 176 دولة، وفقا لـ"البيان" الإماراتية.

فقد حصل جواز سفر الإمارات مؤخراً على الإعفاء من تأشيرة الدخول من جمهورية جنوب أفريقيا ليرتفع عدد الدول التي تعفي حاملي جواز سفر الامارات من التأشيرة المسبقة إلى 117 دولة و59 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الإنترنت، وذلك بعد تحديث مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي لينخفض في نفس الوقت عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 22 دولة من أصل 198 دولة حول العالم أي ما يعادل 11% فقط.

وبحسب المؤشر العالمي عزز الجواز الإماراتي صدارته في المركز الأول منذ 1 نوفمبر 2018 بفارق 8 نقاط لأول مرة في تاريخ المؤشر عن المركز الثاني الذي تحتله جوازات سفر اسبانيا وفنلدا ولكسمبورج حيث تسمح بدخول 168 دولة بدون تأشيرة مسبقة.

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ويقيس المؤشر العالمي قوة جوازات السفر بناء على قدرة مواطني البلد على السفر إلى دولة أخرى دون الحاجة لتأشيرة مسبقة وإمكانية الحصول على تأشيرة من المطار أو عبر الانترنت.

ومن المقرر أن يحدّث مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، قوائم جوازات السفر الأكثر نفوزا اليوم ، حيث سيحتاج جواز سفر الإمارات إلى تأشيرة مسبقة من 22 دولة فقط حول العالم أي حوالي 11% من الدول وهي: أفغانستان والجزائر وبوتان وبليز والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وأريتريا وغانا والعراق وجاميكا وكيريباتي وليبيا وبورما وناميبيا وكوريا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة وبيرو و«ترينداد وتوباغو» وتركمانستان وفينزيلا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر في العالم من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال.