الرئيس التونسى يعقد مجلسا وزاريا لبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، الأسبوع المقبل، مجلسا وزاريا، بقصر قرطاج، لبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وذكرت الرئاسة التونسية، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التونسى استقبل اليوم، بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث استعرض اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد، وخاصة ما شهدته بعض المناطق من اضطراب وانقطاع فى توزيع الماء الصالح للشرب، خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأضاف البيان أنه تم- خلال اللقاء- التأكيد على ضرورة التسريع بإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة، وتلافى حالات الانقطاع وتحسين منظومة معالجة المياه بما يمكّن من رفع القدرة الإنتاجية.

كما تناول اللقاء آخر الاستعدادات لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة، حيث أكّد رئيس الجمهورية ضرورة العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وحياد الإدارة، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.