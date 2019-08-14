الدفاع العراقية تنفي سيطرة البيشمركة على حاجز أمني جنوب الموصل

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

نفت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، سيطرة البيشمركة (حرس إقليم كردستان في شمالي البلاد) على حاجز أمني في قضاء مخمور، جنوب مدينة الموصل، بمحافظة نينوى (شمال).

وقالت الوزارة، إن الأنباء التي أشارت إلى سيطرة على البيشمركة على حاجز أمني بمخمور "عار عن الصحة".

وأكدت أن قوات الفرقة الـ14 من الجيش، تبسط سيطرتها على الحاجز الأمني في مخمور.

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وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع الدفاع)، في بيان لها، اطلعت عليه الخليج 365، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو في سيطرة مخمور، يبين أن هذه السيطرة تم الاستيلاء عليها من قبل قوة من البيشمركة".

وأوضح البيان، أن "هناك جهات تحاول الترويج لهذا الفيديو بهدف خلط الأوراق، لكون هذه السيطرة (الحاجز الأمني) يتواجد فيها الآن وحدات الفرقة 14 في الجيش العراقي".

ونشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر اقتحام قوات البيشمركة لحاجز أمني كان خاضعا لسيطرة الجيش العراقي الاتحادي في الموصل.

وتخضع محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى، وهي محافظات تضم مناطق متنازع عليها مع إقليم كردستان في شمال العراق، تحت سيطرة القوات الاتحادية، فيما كانت سابقا تخضع بعض المناطق لسيطرة قوات البيشمركة، وأخرى كانت تدار بصورة مشتركة.

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