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مقتل طفل لبناني في انفجار قنبلة من مخلفات الحرب الإسرائيلية

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بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

قُتل الطفل اللبناني عباس معتوق، في انفجار جسم مشبوه، وأصيب طفل آخر، في ذات الانفجار، بينما كانا يلهوان في بلدة تول، بمحافظة النبطية (جنوب)، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقالت قناة "أل بي سي" المحلية، إنه من المرجح أن يكون الجسم المشبوه قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في 2006.

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ويصادف، الأربعاء، 14 أغسطس/آب، ذكرى انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2006، والتي استمرت 34 يومًا.

ووفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، صدر في 2008، فإن القوات الإسرائيلية أمطرت لبنان بأكثر من 4 ملايين قنبلة عنقودية في الثلاثة أيام الأخيرة لحرب 2006.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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