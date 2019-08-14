الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار عدن

علي عويضة/ الخليج 365
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، الأربعاء، تعليق رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي حتى إشعار آخر.
وقالت الخطوط اليمنية في بيان على "فيسبوك": "تم تعليق الرحلات بسبب عدم منحنا تصاريح تشغيل رحلاتنا من وإلى مطار عدن الدولي".
واضافت أن التعليق "اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر".
واضاف البيان أنه لازال بإمكان المواطنين السفر عبر مطار سيئون في حضرموت شرقي البلاد.
ويسيطر التحالف العربي على الأجواء اليمنية ويقوم بمنح تصاريح التشغيل للطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية والمنظمات الأممية والدولية.
واستأنفت الخطوط رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي، الثلاثاء، بعد توقف جراء المعارك التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.
وسيطرت، السبت، قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية في عدن، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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