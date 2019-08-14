"تيكا" التركية توزع لحوم الأضاحي على 1500 أسرة مصرية

القاهرة/ أيدوغان قلاباليق/ الخليج 365

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الأربعاء، لحوم الأضاحي على 1500 أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

وخلال حديثه للأناضول، قال منسق الوكالة في القاهرة محمد أقجاي، إن الوكالة وزعت لحوم الأضاحي على الأسر المصرية في القاهرة وسوهاج والمنيا وأسيوط بالتعاون مع جمعية "كيان" لذوى الاحتياجات الخاصة المصرية.

وأضاف أن الوكالة وزعت اليوم لحوم أضاحي على 300 أسرة من مختلف الفئات العمرية خلال فعاليات "مائدة عيد الأضحى".

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وأشار إلى أن الوكالة تبذل جهودها لإيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر المحتاجة في القرى التي لا تصل إليها مساعدة المنظمات غير الحكومية.

وخلال فعالية "مائدة عيد الأضحى" التي أقيمت في مدينة بني سويف (وسط)، قدم مسؤولو جمعية كيان والأسر المصرية الشكر لوكالة تيكا لتنظيمها هذه الفعاليات.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المستشار التجاري في السفارة التركية بالقاهرة محمد غونش، ورئيس جمعية كيان الدكتور أيمن طنطاوي شاركا في الفعالية إلى جانب 600 شخص بينهم 300 أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.